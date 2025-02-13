Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH
- Hồ Chí Minh: 142/18 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý nhãn hàng: Xây dựng chiến lược phát triển nhãn hàng, tối ưu hóa danh mục sản phẩm theo định hướng công ty.
• Điều phối việc phân phối sản phẩm: Giám sát hoạt động phân phối hàng hóa, phối hợp với bộ phận Sales đảm bảo sản phẩm có mặt đầy đủ tại các kênh bán hàng.
• Lập kế hoạch marketing: Đề xuất chiến lược phát triển nhãn hàng, chiến lược giá và chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy doanh số.
• Hợp tác nội bộ: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Sales, Trade Marketing, Kho vận và các phòng ban để đảm bảo hiệu quả hoạt động phân phối.
• Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng tiêu dùng để điều chỉnh chiến lược phát triển nhãn hàng.
• Quản lý ngân sách: Kiểm soát và tối ưu chi phí phân phối và hoạt động marketing nhãn hàng.
• Xây dựng quan hệ đối tác: Làm việc với nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng và các bên liên quan để tối ưu hoạt động phân phối và xây dựng thương hiệu.
• Giám sát trưng bày và tồn kho: Theo dõi hoạt động trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, kiểm soát hàng tồn kho và đề xuất giải pháp giảm thiểu tồn kho lâu ngày.
• Hỗ trợ đào tạo đội ngũ bán hàng: Phối hợp với phòng nhân sự để cập nhật kiến thức sản phẩm, hỗ trợ đội ngũ bán hàng nắm bắt chiến lược của nhãn hàng.
• Đánh giá hiệu quả: Báo cáo định kỳ về hiệu quả phân phối, doanh số bán hàng và các chiến dịch marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH
