Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý nhãn hàng: Xây dựng chiến lược phát triển nhãn hàng, tối ưu hóa danh mục sản phẩm theo định hướng công ty.

• Điều phối việc phân phối sản phẩm: Giám sát hoạt động phân phối hàng hóa, phối hợp với bộ phận Sales đảm bảo sản phẩm có mặt đầy đủ tại các kênh bán hàng.

• Lập kế hoạch marketing: Đề xuất chiến lược phát triển nhãn hàng, chiến lược giá và chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy doanh số.

• Hợp tác nội bộ: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Sales, Trade Marketing, Kho vận và các phòng ban để đảm bảo hiệu quả hoạt động phân phối.

• Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng tiêu dùng để điều chỉnh chiến lược phát triển nhãn hàng.

• Quản lý ngân sách: Kiểm soát và tối ưu chi phí phân phối và hoạt động marketing nhãn hàng.

• Xây dựng quan hệ đối tác: Làm việc với nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng và các bên liên quan để tối ưu hoạt động phân phối và xây dựng thương hiệu.

• Giám sát trưng bày và tồn kho: Theo dõi hoạt động trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, kiểm soát hàng tồn kho và đề xuất giải pháp giảm thiểu tồn kho lâu ngày.

• Hỗ trợ đào tạo đội ngũ bán hàng: Phối hợp với phòng nhân sự để cập nhật kiến thức sản phẩm, hỗ trợ đội ngũ bán hàng nắm bắt chiến lược của nhãn hàng.

• Đánh giá hiệu quả: Báo cáo định kỳ về hiệu quả phân phối, doanh số bán hàng và các chiến dịch marketing.

