Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

OBJECTIVES

Nghiên cứu, đánh giá chiến lược và định vị thương hiệu hiện tại của công ty tại Thị trường được phân công.

Đánh giá đối thủ cạnh tranh, nhận biết các cơ hội và xu hướng.

Lập kế hoạch Brand Marketing cho thương hiệu, phù hợp với chiến lược chung của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động truyền thông thương hiệu, ra mắt sản phẩm, tài trợ, gia tăng trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ thương mại.

Điều phối và kiểm soát việc thực hiện triển khai các hoạt động Marketing đã được phê duyệt, có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện từng thời kỳ và thời điểm.

Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận liên quan để triển khai theo kế hoạch.

Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề liên quan đến khủng hoảng thương hiệu khi có phát sinh.

Báo cáo kết quả Marketing theo tháng/ theo quý/ chiến dịch.

Đề xuất giải pháp cải tiến, tối ưu hiệu quả của hoạt động Marketing.

Xây dựng chỉ tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện hoạt động phát triển thương hiệu.

RESPONSIBILITIES:

1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Phát triển và triển khai các chiến lược Marketing phù hợp với thị trường và mục tiêu của công ty.