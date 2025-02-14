Tuyển Brand Marketing Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Job Summary:

Triển khai thực hiện các kế hoạch hành động (Action Plan) để xây dựng hình ảnh danh tiếng thương hiệu (Brand MKT) và đạt mục tiêu kế hoạch tuyển sinh (Performance MKT).

Details:

1. Brand & Marketing Content

• Triển khai các hạng mục công việc theo MKT master plan, content direction, brand guideline...

• Phụ trách triển khai sản xuất nội dung trên các kênh truyền thông: Website; social media (fanpage, tiktok, youtube, instagram, zalo...); e-marketing; landing page, group...

• Sản xuấ t media: Mô tả thiết kế; kịch bản quay dự ng video; concept chụp album ảnh quảng cáo...

• Phối hợp sả n xuất các ấn phẩm in ấn (brochure, flyer, leaflet), MKT material, POSM...

2. Campaign tuyển sinh

• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Tuyển sinh (Sales) thực hiện các campaign tuyển sinh theo từng quý/ tháng nhằm đảm bảo được KPIs về số khách hàng mới.

• Hiểu rõ thị trường giáo dục (mầm non), thông tin về các trường song ngữ/ quốc tế có chương trình, mức học phí cạnh tranh cùng phân khúc.

• Hiểu biết về chân dung, insight, hiểu biết, hành vi của tệp phụ huynh mục tiêu theo từng nhóm sản phẩm/chương trình và theo định hướng xây dựng thương hiệu.