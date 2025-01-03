Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các ngành hàng phù hợp với quảng cáo ngoài trời (OOH).

Tư vấn và giới thiệu các giải pháp quảng cáo như billboard, pano, LED, LCD, bus shelter,... dựa trên nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để triển khai và giám sát tiến độ thực hiện các dự án quảng cáo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng cao nhất.

Báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số và các cơ hội thị trường cho cấp quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo, đặc biệt là OOH.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Hiểu biết về thị trường quảng cáo ngoài trời và các kênh truyền thông liên quan.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số và có tinh thần cầu tiến.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Thu nhập: Lương cơ bản từ 8 - 10 triệu + % hoa hồng không giới hạn theo doanh số.

Thưởng doanh số tháng, quý, năm theo KPI.

Được đào tạo chuyên sâu về ngành quảng cáo ngoài trời và các xu hướng mới.

Cơ hội tham gia các dự án quảng cáo lớn, làm việc với các thương hiệu uy tín.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.

Được review tăng lương 6 tháng/lần.

