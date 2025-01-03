Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- CTY TNHH Truyền Thông G2B (G2B Media), 98 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các ngành hàng phù hợp với quảng cáo ngoài trời (OOH).
Tư vấn và giới thiệu các giải pháp quảng cáo như billboard, pano, LED, LCD, bus shelter,... dựa trên nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.
Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo.
Phối hợp với các bộ phận nội bộ để triển khai và giám sát tiến độ thực hiện các dự án quảng cáo.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng cao nhất.
Báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số và các cơ hội thị trường cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo, đặc biệt là OOH.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Hiểu biết về thị trường quảng cáo ngoài trời và các kênh truyền thông liên quan.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số và có tinh thần cầu tiến.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản từ 8 - 10 triệu + % hoa hồng không giới hạn theo doanh số.
Thu nhập
8 - 10 triệu
Thưởng doanh số tháng, quý, năm theo KPI.
Được đào tạo chuyên sâu về ngành quảng cáo ngoài trời và các xu hướng mới.
Cơ hội tham gia các dự án quảng cáo lớn, làm việc với các thương hiệu uy tín.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.
Được review tăng lương 6 tháng/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media

Công Ty TNHH Truyền Thông G2b Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 03 - Số 98 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

