Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa nhà CMC, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đào tạo các bộ phận về các quy định của Luật đấu thầu
Rà soát hồ sơ mời thầu /Hồ sơ dự thầu/Hợp đồng để đưa ra ý kiến đánh giá về các rủi ro pháp lý khi công ty tham gia thầu
Tham gia làm rõ, khiếu nại trong công tác đấu thầu (nếu có)
Rà soát, tư vấn đảm bảo công ty không bị rớt thầu vì lỗi thủ tục (tư vấn để sale không nộp sai hồ sơ, nộp thiếu số bản, thiếu thành phần hồ sơ, thiếu niêm phong, trễ các thời hạn,. ..)
Giám sát rủi ro đấu thầu từ lúc bắt đầu nộp thầu cho tới luc kết thúc toàn bộ hợp đồng với khách hàng
Giám sát việc lưu trữ hồ sơ thầu (Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, Hợp đồng, các biên bản, tài liệu)
Giám sát việc ký kết, triển khai hợp đồng với khách hàng
Hình thức giám sát: Tối thiểu định kỳ hằng tháng yêu cầu các bộ phận báo cáo về công tác đấu thầu và diễn biến rủi ro đấu thầu để tổng hợp và cập nhật báo cáo cho BLĐ)
Hướng dẫn, đào tạo các nhân sự ở cấp bậc thấp hơn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân luật và 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tới đấu thầu.
Am hiểu: Luật đấu thầu, quy trình đấu thầu, dự thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, logic, trình bày ý tưởng rõ ràng, tư duy tích cực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc: Thực hiện lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu mua sắm công

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
- Mức lương theo năng lực từ 12 - 20M + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết.
- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm.
- Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên.
- Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.
Cơ hội thử thách và phát triển:
- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam).
- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng.
- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực.
- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ.
Văn hoá môi trường làm việc:
- Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.
- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...).
- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

