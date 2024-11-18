Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH NHÀ MÁY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH NHÀ MÁY
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chuyên viên pháp chế

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng (Tòa nhà Văn phòng Audi), Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng và rà soát các văn bản hành lang hoạt động pháp chế theo chủ trương, phù hợp quản trị nội bộ và quy định Pháp luật;
Thực hiện các thủ tục Pháp lý doanh nghiệp trong nội bộ và cơ quan Nhà nước;
Rà soát Pháp chế thương mại: Hợp đồng, giải quyết tranh chấp nếu có;
Pháp chế sở hữu trí tuệ;
Theo dõi, cập nhật thông tin cổ đông và tham gia xử lý các vấn đề liên quan Cổ đông. Tổ chức, soạn thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát (thường niên, bất thường);
Tham gia thẩm định pháp lý dự án, lập báo cáo thẩm định;
Tham gia thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc tái cấu trúc, M&A Dự án, hợp tác đầu tư dự án;
Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các Hợp đồng, giao dịch đối với các dự án tương ứng và trong quá trình đầu tư dự án;
Triển khai đề xuất các phương án, chính sách nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro;
Rà soát và có ý kiến khi được yêu cầu đối với các quy chế, quy định, hệ thống biểu mẫu, công văn, thông báo, tờ trình, và các văn bản nội bộ khác của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và kinh nghiệm về Đấu thầu, Công nghệ thông tin;
Ứng viên nữ.
Có chuyên môn về Pháp lý xây dựng, đấu thầu, công trình,.....;
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Pháp lý,....;
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
Chịu được áp lực công việc;
Có tinh thần trách nhiệm cao;
Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi;
Thành thạo tin học văn phòng;
Chủ động, quyết đoán trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH NHÀ MÁY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 8.000.000VNĐ -10.000.000VNĐ
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Hưởng lương, thưởng theo năng lực và kinh nghiệm.
Đảm bảo chế độ BHXH - YT - TN theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm;
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH NHÀ MÁY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 11 ngõ 343 đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

