Tuyển Chuyên viên pháp chế Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gia soạn thảo, kiểm soát tính pháp lý, đánh giá mức độ rủi ro và cảnh báo rủi ro đối với các văn bản, hợp động do Công ty ban hành, ký kết;

- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực trong ngành;

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;

- Hỗ trợ đại diện Công ty chuẩn bị hồ sơ đối ngoại, tiếp đón các đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng;

- Phối hợp cùng các phòng ban khác triển khai, thực hiện các công tác liên quan đến các vấn đề pháp lý nội bộ của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật ;

- Có kiến thức, kĩ năng cơ bản đối với công việc pháp chế;

- Tư duy logic, sắc bén, kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;

- Ưu tiên ứng viên am hiểu về dịch vụ bưu chính viễn thông.

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 - 15tr/tháng

- Thưởng tháng 13, các dịp Lễ/Tết, các dịp đặc biệt của Công ty và người lao động.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty (ngày Lễ Tết, Sinh nhật, ...)

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: Nghỉ mát, Team Building, ...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin