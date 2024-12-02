Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 38D3 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng và rà soát các văn bản hành lang hoạt động pháp chế theo chủ trương, phù hợp quản trị nội bộ và quy định Pháp luật;

- Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các Hợp đồng nội bộ, giao dịch đối với các đối tác, dự án tương ứng và trong quá trình đầu tư dự án

- Tham gia thực hiện thủ tục pháp lý hồ sơ thầu dự án.

- Thực hiện các thủ tục Pháp lý doanh nghiệp trong nội bộ và cơ quan Nhà nước;

- Pháp chế sở hữu trí tuệ: Theo dõi, cập nhật thông tin cổ đông và tham gia xử lý các vấn đề liên quan Cổ đông. Tổ chức, soạn thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát (thường niên, bất thường);

- Triển khai đề xuất các phương án, chính sách nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro;

- Rà soát và có ý kiến khi được yêu cầu đối với các quy chế, quy định, hệ thống biểu mẫu, công văn, thông báo, tờ trình, và các văn bản nội bộ khác của Công ty.

- Hỗ trợ kế toán làm,theo dõi hồ sơ thanh toán đối tác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ.

Có chuyên môn về Pháp lý đấu thầu dự án.....;

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Pháp lý,....;

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

Chịu được áp lực công việc;

Có tinh thần trách nhiệm cao;

Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi;

Thành thạo tin học văn phòng;

Chủ động, quyết đoán trong công việc.

Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về Đấu thầu, Công nghệ thông tin;

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Đánh giá tăng lương theo định kỳ 2 lần/năm

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định Pháp luật

- Thưởng các dịp lễ, Tết, quà sinh nhật, du lịch hàng năm.

- Văn hóa team trẻ trung, đề cao những ý kiến đóng góp tối ưu của cá nhân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

