Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SAN HÔ 2A - SP2B - 05 VINHOME OCEAN PARK, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Chuyên viên pháp chế

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các

văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về pháp luật;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm

bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của Công ty hợp pháp;

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp

quản lý;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay

đổi, đăng ký nhãn hiệu, ...

- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ

pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy

định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chuyên viên pháp chế hoặc vị trí tương đương.

Nắm vững các luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

