Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc:

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý

• Tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng;

• Rà soát hợp đồng, quy trình, quy chế theo yêu cầu của các phòng ban chức năng;

• Cập nhật và đánh giá tác động khi có sự thay đổi quy định pháp luật;

• Hỗ trợ công tác quản trị công ty;

• Thực hiện các thủ tục hành chính thuộc chức năng của bộ phận;

• Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Phụ trách hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân

• Xây dựng, quản lý, rà soát, đề xuất điều chỉnh hệ thống chính sách, quy trình, văn bản nội bộ, mẫu biểu sử dụng trong hoạt động, nghiệp vụ của Công ty bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

• Giám sát, kiểm tra hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân trong Công ty để đảm bảo hoặc đánh giá mức độ phù hợp với chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được ban hành;

• Là đầu mối thực hiện đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu (Data protection Impact Assessments);

• Là đầu mối liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước hoặc tổ chức khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.