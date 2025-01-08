Tuyển Chuyên viên pháp chế Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tư vấn pháp lý theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng quản trị BAC A BANK; các đơn vị, công ty con của BAC A BANK;

+ Trực tiếp nhận yêu cầu/theo phân công của Giám đốc Ban Pháp chế/Trưởng phòng/Phó phòng/Trưởng bộ phận > Gửi tư vấn pháp lý báo cáo Trưởng bộ phận/Phó phòng/Trưởng phòng/Giám đốc Ban Pháp chế xem xét, quyết định;

• Hỗ trợ, thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động mạng lưới của toàn hàng;

+ Tiếp nhận yêu cầu của Ban Phát triển hệ thống/Chi nhánh/Phân công của Trưởng phòng/Phó phòng/Trưởng bộ phận > Soạn thảo hồ sơ và báo cáo Trưởng bộ phận/Phó phòng/Trưởng phòng kiểm soát trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý;

• Tư vấn pháp lý, bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của BAC A BANK bao gồm đăng ký mới, thực thi và bảo vệ quyền, chống hành vi xâm phạm của bên thứ ba;

+ Báo cáo trực tiếp Giám đốc Ban Pháp chế hoặc cấp được Giám đốc Ban Pháp chế uỷ quyền;

• Thực hiện nhiệm vụ rà soát, thẩm định, kiểm soát tính pháp lý hệ thống văn bản nội bộ và các loại văn bản chuyên biệt phát sinh tại các công ty con của BAC A BANK;

+ Trực tiếp nhận yêu cầu/theo phân công của Giám đốc Ban Pháp chế/Trưởng phòng/Phó phòng/Trưởng bộ phận> Gửi ý kiến đề xuất báo cáo Trưởng bộ phận/Phó phòng/Trưởng phòng/Giám đốc Ban Pháp chế xem xét, quyết định;

• Tham gia góp ý dự thảo văn bản pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng và dự thảo các văn bản nội bộ;