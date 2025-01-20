Tuyển Chuyên viên pháp chế Geleximco Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý, điều hành lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách trực tiếp công tác pháp chế thuộc lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tài chính, tố tụng …có yếu tố nước ngoài và một só hoạt động pháp lý khác thuộc CNNV của Ban PC

- Đại diện theo uỷ quyền chỉ đạo, điều hành các thành viên trong Ban triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi Trưởng ban đi vắng.

2. Tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản/hợp đồng có yếu tố nước ngoài

- Đầu mối kiểm tra hồ sơ pháp lý và xử lý/hỗ trợ về pháp lý cho các Ban/phòng, Đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Soạn thảo, tham gia soạn thảo, tham gia đàm phán các bản ghi nhớ; thỏa thuận nguyên tắc; hợp đồng kinh tế - thương mại; thỏa thuận liên danh/liên doanh mà trong đó Tập đoàn, Công ty thành viên là bên ký kết thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách. Soạn thảo, tham gia soạn thảo và đàm phán các sửa đổi, bổ sung của các văn bản nói trên (nếu có).

- Tham gia thẩm định, đánh giá các cơ hội đầu tư của Tập đoàn trên khía cạnh pháp lý khi có yêu cầu.

3. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có yếu tố nước ngoài

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh trong quá trình thực hiện các Dự án đầu tư, các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng kinh tế - thương mại… thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.