Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Dịch vọng , Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Tiếp nhận và làm rõ nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban; lập kế hoạch tuyển dụng chi tiết, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng ứng viên.
Đăng tải và quản lý tin tuyển dụng trên các kênh: Facebook, LinkedIn, Website, các group cộng đồng, nền tảng tuyển dụng,...
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ ứng viên; phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức vòng phỏng vấn chuyên môn.
Theo dõi, cập nhật, đối soát và phân tích dữ liệu chấm công, tính lương, thưởng, phúc lợi hằng tháng.
Phối hợp xây dựng, vận hành và cải tiến thang bảng lương, hệ thống đánh giá năng lực, khung năng lực, chính sách phúc lợi cho nhân viên..
Tham gia triển khai các dự án hệ thống hóa quy trình nhân sự: OKRs/KPIs, đánh giá định kỳ, xây dựng hệ thống báo cáo tự động.
Đề xuất giải pháp và tham gia tối ưu hóa công cụ quản lý nhân sự: lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, onboarding, xử lý dữ liệu nhân sự.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm thực tế trong các mảng: C&B, hệ thống nhân sự, đồng thời đã từng trực tiếp tuyển dụng.
Thành thạo Google Sheets/Excel, biết xây dựng báo cáo, phân tích dữ liệu nhân sự.
Có kiến thức nền tảng về C&B (lương thưởng, chế độ chính sách, đánh giá nhân sự) và tuyển dụng nội bộ.
Tư duy nhanh nhạy, có khả năng xử lý số liệu nhân sự logic, làm việc có hệ thống, chi tiết, cẩn thận.
Chủ động, trách nhiệm, tư duy cải tiến liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng + thưởng theo hiệu quả công việc.
Phụ cấp ăn trưa: 42.000 VNĐ/ngày làm việc.
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.
Phụ cấp công tác (nếu có).
Được đào tạo chuyên sâu, làm việc trực tiếp với Giám đốc Nhân sự.
Cơ hội tham gia các dự án hệ thống nhân sự lớn: OKRs – lương thưởng – hệ thống năng lực – dữ liệu nhân sự.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, có lộ trình phát triển rõ ràng.
Đóng BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm + nghỉ Lễ/Tết theo luật lao động Việt Nam.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, …
Ưu đãi học phí: Giảm 38% học phí các khóa IELTS tại LangGo.
Ưu đãi học phí : Giảm 100% học phí các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Langmaster.
Tham gia các khóa học đào tạo nội bộ, các khóa seminar/workshop tại Trường Doanh nhân HBR.
Tham gia các hoạt động nội bộ: Team Building, Year End Party, văn hóa doanh nghiệp thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

