Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 QL1A, Tam Bình, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược tuyển dụng và thu hút nhân tài: Phát triển chiến lược tuyển dụng, tổ chức các sự kiện và hoạt động tuyển dụng để thu hút ứng viên chất lượng cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng, chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong công tác tuyển dụng và đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tổ chức tốt.

- Hiểu biết về các công cụ tuyển dụng trực tuyến và mạng xã hội.

- Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Lương, thưởng theo hiệu quả công việc và các phúc lợi khác.

- Các hoạt động giải trí, du lịch và sự kiện hàng năm để gắn kết nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin