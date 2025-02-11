Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyển dụng theo yêu cầu.

- Tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.

- Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và đảm bảo duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng.

- Xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng (trực tiếp, online, mạng xã hội,...)

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.

- Báo cáo tình hình tuyển dụng đến HR Manager và Tổng Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật giao tiếp

Tiếng Nhật

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.

kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành IT.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành IT.

- Tối thiểu 1 tuần 2 ngày, 1 ngày khoảng 4h, làm việc tại văn phòng công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng

Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

- Lương trao đổi tùy vào kinh nghiệm

Lương trao đổi tùy vào kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

