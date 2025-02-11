Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyển dụng theo yêu cầu.
- Tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.
- Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và đảm bảo duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng.
- Xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng (trực tiếp, online, mạng xã hội,...)
- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.
- Báo cáo tình hình tuyển dụng đến HR Manager và Tổng Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Nhật giao tiếp
Tiếng Nhật
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.
kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành IT.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành IT.
- Tối thiểu 1 tuần 2 ngày, 1 ngày khoảng 4h, làm việc tại văn phòng công ty.
Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng
Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
- Lương trao đổi tùy vào kinh nghiệm
Lương trao đổi tùy vào kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
