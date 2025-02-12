Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
- Hồ Chí Minh: số 24 Đường 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhận chỉ tiêu tuyển dụng từ các dự án được giao và yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ các bộ phận.
Lập thông báo tuyển dụng, truyền thông, đăng tin tuyển dụng.
Liên hệ với các đối tác tuyển dụng, đàm phán và ký hợp đồng tuyển dụng
Nhận hồ sơ của ứng viên gửi về, sàng lọc hồ sơ, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu.
Cập nhật kết quả phỏng vấn, trao đổi thông tin trúng tuyển, làm thủ tục đầu vào với ứng viên
Theo dõi định biên nhân sự của các bếp, các bộ phận
Phối hợp với các QL bếp để tuyển dụng và bổ sung nhân sự
Làm các thủ tục thanh toán liên quan đến công tác tuyển dụng.
Ký HĐ thử việc, Theo dõi tái ký HĐLĐ cho NLĐ
Các công việc khác theo chỉ đạo quản lý
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh... hoặc các ngành có liên quan.
Năng lực:
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Trung thực, cẩn thận, chi tiết, nhiệt tình trong công việc.
Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
Nhạy bén, khôn khéo khi trao đổi với người lao động.
Có thể đi công tác ngoại tỉnh, thời gian dài ngày (không quá 2 tuần).
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng các máy văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHTN, BHTN....
Công đoàn tặng sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, ma chay, cưới hỏi....
Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động kinh doanh
Cơ hội thăng tiến
Không nợ lương, không nợ bảo hiểm
Công ty cung cấp máy tính, đồng phục làm việc làm việc
12 ngày phép 1 năm
Chương trình teambuilding hằng năm
Các khóa đào tạo nâng cao....
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
