Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 24 Đường 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Nhận chỉ tiêu tuyển dụng từ các dự án được giao và yêu cầu tuyển dụng nhân sự từ các bộ phận.

Lập thông báo tuyển dụng, truyền thông, đăng tin tuyển dụng.

Liên hệ với các đối tác tuyển dụng, đàm phán và ký hợp đồng tuyển dụng

Nhận hồ sơ của ứng viên gửi về, sàng lọc hồ sơ, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu.

Cập nhật kết quả phỏng vấn, trao đổi thông tin trúng tuyển, làm thủ tục đầu vào với ứng viên

Theo dõi định biên nhân sự của các bếp, các bộ phận

Phối hợp với các QL bếp để tuyển dụng và bổ sung nhân sự

Làm các thủ tục thanh toán liên quan đến công tác tuyển dụng.

Ký HĐ thử việc, Theo dõi tái ký HĐLĐ cho NLĐ

Các công việc khác theo chỉ đạo quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe: 25-35

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh... hoặc các ngành có liên quan.

Năng lực:

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Trung thực, cẩn thận, chi tiết, nhiệt tình trong công việc.

Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

Nhạy bén, khôn khéo khi trao đổi với người lao động.

Có thể đi công tác ngoại tỉnh, thời gian dài ngày (không quá 2 tuần).

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng các máy văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9-12tr+ hỗ trợ ăn trưa +OT

Đóng BHXH, BHTN, BHTN....

Công đoàn tặng sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, ma chay, cưới hỏi....

Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động kinh doanh

Cơ hội thăng tiến

Không nợ lương, không nợ bảo hiểm

Công ty cung cấp máy tính, đồng phục làm việc làm việc

12 ngày phép 1 năm

Chương trình teambuilding hằng năm

Các khóa đào tạo nâng cao....

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.