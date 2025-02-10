Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH May Oasis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165 Hương Lộ 2, Tân Thông Hội, Củ Chi, Huyện Củ Chi

- Tìm kiếm, đăng tin và đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu của công ty và các phòng ban.

- Liên hệ, trao đổi, quản lý các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, ứng viên đến Công ty.

- Phỏng vấn sơ khảo các ứng viên trước khi trình Trưởng phòng.

- Trình Trưởng Phòng xem xét các ứng viên, tình trạng của toàn bộ CB.CNV Công ty.

- Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc, thực hiện thủ tục tiếp nhận thử việc.

- Trao đổi quá trình nghỉ việc của CB.CNV

- Bàn giao nhân sự cho bộ phận sử dụng.

- Các công việc liên quan đến tuyển dụng và công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên.

- Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tuyển dụng trong Công ty sản xuất.

- Khéo léo, trung thực, hòa nhã yêu thích công việc tuyển dụng.

- Vi tính văn phòng thảnh thạo.

Tại Công ty TNHH May Oasis Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương định kỳ mỗi năm.

- Thưởng tết.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước, chế độ thai sản – sinh nhật – hiếu hỉ.

- Cơm trưa và phụ cấp khác.

- Lương + KPI đạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Oasis

