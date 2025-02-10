Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH May Oasis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH May Oasis
- Hồ Chí Minh: 165 Hương Lộ 2, Tân Thông Hội, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, đăng tin và đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu của công ty và các phòng ban.
- Liên hệ, trao đổi, quản lý các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, ứng viên đến Công ty.
- Phỏng vấn sơ khảo các ứng viên trước khi trình Trưởng phòng.
- Trình Trưởng Phòng xem xét các ứng viên, tình trạng của toàn bộ CB.CNV Công ty.
- Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc, thực hiện thủ tục tiếp nhận thử việc.
- Trao đổi quá trình nghỉ việc của CB.CNV
- Bàn giao nhân sự cho bộ phận sử dụng.
- Các công việc liên quan đến tuyển dụng và công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tuyển dụng trong Công ty sản xuất.
- Khéo léo, trung thực, hòa nhã yêu thích công việc tuyển dụng.
- Vi tính văn phòng thảnh thạo.
Tại Công ty TNHH May Oasis Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tết.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước, chế độ thai sản – sinh nhật – hiếu hỉ.
- Cơm trưa và phụ cấp khác.
- Lương + KPI đạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Oasis
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
