Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2, Quận 2

Lập kế hoạch và tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ thu hút, tìm kiếm, lựa chọn đến tiếp nhận nhân sự mới để đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp chiến lược kinh doanh và tuân thủ chính sách nhân sự.

Tham gia quản lý công tác tuyển dụng các đơn vị thành viên thuộc hệ thống, đảm bảo tính hiệu quả và nhất quán trong suốt quy trình.

Hợp tác và làm việc hiệu quả với các Trưởng bộ phận để hiểu rõ nhu cầu nhân sự và yêu cầu công việc, cung cấp các giải pháp tuyển dụng và phương pháp đánh giá, chọn lọc ứng viên phù hợp.

Cập nhật hệ thống mô tả công việc và tiêu chí tuyển dụng theo chức danh.

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên, xây dựng nguồn nhân tài tiềm năng cho các vị trí trong tương lai, đồng thời tối ưu hóa chi phí tuyển dụng và hiệu quả hoạt động.

Thúc đẩy xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, tham gia vào các sự kiện việc làm nhằm nâng cao hình ảnh nhà tuyển dụng và thu hút nhân tài.

Thực hiện các dự án khác thuộc chức năng, phụ trách báo cáo công việc và phân tích, thúc đẩy hiệu quả tuyển dụng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Tuyển dụng nội bộ (Ứng viên từng làm trong ngành Ô tô là lợi thế) hoặc kinh nghiệm làm việc tại các Agency tuyển dụng.

Có khả năng sử dụng phần mềm nhân sự; xử lý, phân tích dữ liệu, tổ chức lưu trữ và quản lý dữ liệu tuyển dụng hiệu quả.

Thành thạo ứng dụng MS Office; kỹ năng viết, soạn thảo văn bản;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục và xử lý vấn đề tốt; nhạy bén và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

