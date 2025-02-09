Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 146, đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tuyển đúng và đủ người theo kế hoạch nhân sự công ty và của quản lý giao phó.

Tìm kiếm và thu hút ứng viên (Mass) tiềm năng qua các nguồn kênh hiệu quả.

Làm việc với các đối tác cung ứng nhân lực cho những vị trí chủ chốt.

Lập kế hoạch và ngân sách tuyển dụng theo quý.

Báo cáo số liệu liên quan tuyển dụng định kỳ hằng tháng.

Sàng lọc ứng viên, lên lịch phỏng vấn và trao đổi sơ bộ.

Cùng đánh giá ứng viên trong buổi phỏng vấn với Trưởng Bộ phận

Đánh giá, thông báo kết quả phỏng vấn tới ứng viên một cách chỉn chu và rõ ràng.

Tiếp nhận và theo dõi quá trình thử việc của nhân viên mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh... hoặc các khối ngành liên quan

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (tuyển Mass) hoặc hơn 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng (Mass)

Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, F&B là một lợi thế

Năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi

Trách nhiệm và cầu thị

Khả năng quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa dùng tại công ty.

Thưởng tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty

Tham gia BHXH bắt buộc sau khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Phép năm: 12 ngày/12 tháng (5 năm tăng 01 ngày)

Phụ cấp thâm niên

Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ

Cơ hội thăng tiến rộng mở

Tham gia các hoạt động team building, year end party,.. các sự kiện khác do Công ty tổ chức

Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên

Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc.

