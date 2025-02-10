Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng theo chiến lược công ty và nhu cầu phát triển kinh doanh;

2. Phân tích và duy trì các kênh tuyển dụng khác nhau và hình thành mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty dịch vụ tuyển dụng bên ngoài để đáp ứng nhu cầu nhân tài của công ty;

3. Thực hiện nhiều nhiệm vụ tuyển dụng khác nhau, bao gồm sàng lọc sơ yếu lý lịch, mời ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, theo dõi tuyển dụng, v.v.;

4. Hỗ trợ giám sát, chỉ đạo, thúc đẩy công tác quản lý tuyển dụng hàng ngày của công ty, phân tích các kênh tuyển dụng và vị trí tuyển dụng, đánh giá kết quả tuyển dụng;

5. Phân tích tình hình nhân lực trong ngành, thu thập thông tin nhân lực thị trường, tiến hành khai thác nhân lực có mục tiêu, thiết lập và cải thiện nguồn nhân lực của công ty và cập nhật kịp thời;

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác;

2. Có hơn 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tuyển mass (lao động phổ thông có tay nghề), ưu tiên có kinh nghiệm hoặc nguồn tuyển nhân lực ngành may mặc;

3. Hiểu biết về luật lao động và các quy định có liên quan, có kỹ năng phỏng vấn tốt và thành thạo trong việc sử dụng các công cụ tuyển dụng và phương pháp đánh giá nhân tài;

4. Chủ động, hướng tới kết quả, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần đồng đội tốt.

5. Ưu tiên biết tiếng Trung, có kinh nghiệm headhunt là 1 điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 12,000,000 - 16,000,000 (cao hơn tùy năng lực)

Phụ cấp, BHXH, phép năm, các phúc lợi theo quy định;

Quà lễ tết, company trip, quà sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin