Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động thu hút ứng viên, phát triển nguồn tuyển dụng dựa trên yêu cầu tuyển dụng.

Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm tuyển dụng/nghề nghiệp trên mạng xã hội. Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.

Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng. Tiến hành tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và lựa chọn các Ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn với Quản lý chuyên môn.

Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đánh giá kỹ năng.

Thiết lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng và báo cáo định kỳ lên Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

Chủ động phối hợp với các Phòng ban, đảm bảo nguồn ứng viên từ nhiều kênh: nội bộ và bên ngoài.

Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng Ứng viên vào làm việc theo quy trình.

Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác do Trưởng BP giao.

Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ, từ 25-35 tuổi

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên tuyển dụng (ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass là một lợi thế)

Có các kỹ năng trong tìm kiếm ứng viên, sử dụng mạng xã hội tuyển dụng

Có đam mê với nghề nhân sự, ham học hỏi, giao tiếp tốt

Có mong muốn phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nhân sự

Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (thoả thuận) + HH tuyển dụng => Thu nhập upto 15 triệu/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí leader sau 3-6 tháng

Được đào tạo các kỹ năng tuyển dụng cần thiết

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên…

Tham gia các hoạt động, sự kiện: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật…

Công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.