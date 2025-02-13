Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Cloud Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm hiểu các best practice chuẩn mực về các hạ tầng cloud (Azure, AWS), liên kết với đội phát triển để đề xuất phương án kiến trúc phù hợp với yêu cầu hệ thống.
Công việc trước mắt sẽ làm với Azure, nhưng sẽ có cả dự án AWS.
Trong nhiều trường hợp thì đây sẽ là các hệ thống microservices với các ứng dụng được container hóa.
Cần cân nhắc về nhiều góc độ như scalability, high availability, network, security, cost,...
Tạo báo giá, xây dựng, quản lý và giám sát hạ tầng cloud của các dự án. Quản lý chặt chẽ chi phí và đưa ra các đề xuất tối ưu chi phí hiệu quả.
Thiết kế và implement các pipeline CI/CD của các dự án

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Uy tín cá nhân cao, ý thức cao độ về security.
Có ít nhất 6 tháng năm kinh nghiệm thực tế đảm nhiệm vị trí tương tự.
Chứng chỉ Cloud Solution Associate/DevOps Associate trở lên. Ưu tiên của Azure hoặc AWS.
Có kinh nghiệm thực tế triển khai hệ thống bằng các dịch vụ liên quan tới Kubernetes như Azure Kubernetes Service, AWS EKS, AWS ECS,...
Biết tối thiểu một tool IaC. Ưu tiên Terraform.
Có kinh nghiệm giám sát hệ thống với các tool/service như Prometheus, NewRelic...
Thành thạo các lệnh và thao tác với Linux.
Tiếng Anh đọc hiểu chính xác, có khả năng tìm hiểu các best practice, lý giải chính xác các ưu nhược điểm và cách triển khai của các giải pháp.
Không chỉ có kiến thức về hạ tầng mà còn phải hiểu được các kiến trúc phần mềm và có kiến thức về security.
Xuất thân từ backend developer, thấu hiểu cả kiến trúc phần mềm.
Có kinh nghiệm làm dự án với khách hàng Nhật.

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc:
● 8h00-17h00 hoặc 9h00-18h00 (thời gian làm việc 8 tiếng/ngày, giờ start flex trong khoảng từ 8h00 - 9h00). Nghỉ trưa từ 12h00-13h00
● Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu hàng tuần.
● Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật.
CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
● Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.
● Cơ hội được tham gia vào việc xây dựng và thực hành văn hóa công ty.
● Học hỏi trực tiếp từ các tiền bối giàu kinh nghiệm và qua các mini academy series độc đáo.
● Những nhân viên có tiềm năng sẽ được quy hoạch lộ trình phát triển, tạo điều kiện để phát triển thành key member của công ty.
● Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
● Thu nhập cạnh tranh
● Thưởng: Tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng nóng, nhân viên xuất sắc năm,...thưởng sinh nhật công ty.
● 12 ngày nghỉ/năm
● Phụ cấp ăn trưa 500k/tháng.
● Được đóng BHXH full lương, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
● Review lương 1 lần/năm
● Môi trường làm việc quốc tế: Cơ hội làm việc và học hỏi trong một môi trường đa văn hóa, trung thực, sáng tạo và trẻ trung.
● Cơ hội thăng tiến: Rõ ràng và minh bạch, dựa trên năng lực và kết quả đóng góp cho công ty.
● Các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm, văn phòng thoải mái.
● Coffee & tea break, các clb ngoại khóa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

