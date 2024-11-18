Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C+ Office, 28 Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng ý tưởng thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sáng tạo;

Thiết kế Banner, Poster, Brochure, Catalogue,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Facebook,...

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh;

Chủ động, sáng tạo trong công việc, khiếu thẩm mỹ cao;

Ưu tiên sinh viên hoặc ứng viên mới ra trường chuyên ngành thiết kế đồ họa, có kinh nghiệm thiết kế hình ảnh mảng Thời trang là lợi thế.

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 40k-50k/giờ làm việc;

Được đào tạo bài bản, tích lũy nâng cao kiến thức, kinh nghiệm;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin