Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A4 - BT3 Phố Cao Xuân Huy, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nhà Thông minh Hà Nội

Chúng tôi là công ty tiên phong trong lĩnh vực nhà thông minh, mang đến những giải pháp công nghệ tối ưu giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại. Với văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, năng động, đậm chất Gen Z, chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên không chỉ là một thành viên trong đội ngũ mà còn là một phần của "gia đình" Nhà Thông minh Hà Nội.

Tại đây, bạn sẽ được huấn luyện, hướng dẫn tận tình, đồng thời có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghệ nhà thông minh đầy tiềm năng. Hãy cùng chúng tôi chinh phục những thử thách và mục tiêu lớn!

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Content Creator tài năng và nhiệt huyết, người có thể:

Sáng tạo đa dạng nội dung: Sản xuất nội dung, video ngắn (TikTok, Reels), bài đăng mạng xã hội (Facebook, Instagram), và hình ảnh minh họa.

Xây dựng chiến lược nội dung: Phát triển ý tưởng nội dung phù hợp với xu hướng và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tối ưu hóa nội dung: Áp dụng kiến thức SEO để tăng khả năng tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số.

Hợp tác với đội ngũ: Làm việc cùng các phòng ban khác (Marketing, Sales, Design) để tạo ra nội dung chất lượng và hiệu quả.

Kết nối và hợp tác với KOC/KOL để cho ra những content chất lượng.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:

Hiểu biết về Marketing & Truyền thông số: Nắm vững kiến thức cơ bản về tiếp thị, truyền thông trên nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội.

Am hiểu về nền tảng xã hội: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Reels, và xu hướng nội dung trên từng nền tảng.

Kỹ năng:

Sáng tạo nội dung đa dạng: Khả năng tạo ý tưởng và sản xuất các dạng nội dung khác nhau (video, bài đăng).

Viết lách hấp dẫn: Ngôn ngữ trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với Gen Z.

Quay và dựng video cơ bản: Sử dụng điện thoại hoặc máy quay, phần mềm chỉnh sửa video (CapCut, InShot).

Thiết kế hình ảnh cơ bản: Sử dụng công cụ thiết kế trực tuyến (Canva) để tạo ảnh/hình thu nhỏ.

Làm việc độc lập: Tự chủ, quản lý thời gian hiệu quả, hoàn thành công việc đúng hạn.

Học hỏi nhanh: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về tiếp thị, công nghệ và xu hướng mạng xã hội.

Văn hóa phù hợp:

Tinh thần Gen Z: Năng động, sáng tạo, thích thử thách, hòa đồng, đam mê công nghệ.

Chủ động và trách nhiệm: Tự giác, chịu trách nhiệm với công việc.

Thích nghi nhanh: Linh hoạt trong môi trường làm việc thay đổi nhanh.

Tinh thần "Gia đình": Hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 - 10 triệu/tháng (Lương cơ bản + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp).

Cơ hội phát triển bản thân, được đề xuất và thực thi các ý tưởng sáng tạo.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thoải mái.

Đầy đủ chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, thưởng lễ Tết theo quy định của pháp luật.

Du lịch hàng năm, team building và các chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, lễ 30/4 - 1/5,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

