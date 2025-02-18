Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A4

- BT3 Phố Cao Xuân Huy, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nhà Thông minh Hà Nội
Chúng tôi là công ty tiên phong trong lĩnh vực nhà thông minh, mang đến những giải pháp công nghệ tối ưu giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại. Với văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, năng động, đậm chất Gen Z, chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên không chỉ là một thành viên trong đội ngũ mà còn là một phần của "gia đình" Nhà Thông minh Hà Nội.
trẻ trung, năng động, đậm chất Gen Z
"gia đình" Nhà Thông minh Hà Nội
Tại đây, bạn sẽ được huấn luyện, hướng dẫn tận tình, đồng thời có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghệ nhà thông minh đầy tiềm năng. Hãy cùng chúng tôi chinh phục những thử thách và mục tiêu lớn!
huấn luyện, hướng dẫn tận tình
phát triển bản thân
Mô tả công việc
Chúng tôi đang tìm kiếm một Content Creator tài năng và nhiệt huyết, người có thể:
Content Creator
Sáng tạo đa dạng nội dung: Sản xuất nội dung, video ngắn (TikTok, Reels), bài đăng mạng xã hội (Facebook, Instagram), và hình ảnh minh họa.
Sáng tạo đa dạng nội dung
Xây dựng chiến lược nội dung: Phát triển ý tưởng nội dung phù hợp với xu hướng và đối tượng khách hàng mục tiêu.
Xây dựng chiến lược nội dung
Tối ưu hóa nội dung: Áp dụng kiến thức SEO để tăng khả năng tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số.
Tối ưu hóa nội dung
Hợp tác với đội ngũ: Làm việc cùng các phòng ban khác (Marketing, Sales, Design) để tạo ra nội dung chất lượng và hiệu quả.
Hợp tác với đội ngũ
Kết nối và hợp tác với KOC/KOL để cho ra những content chất lượng.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:
Hiểu biết về Marketing & Truyền thông số: Nắm vững kiến thức cơ bản về tiếp thị, truyền thông trên nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội.
Marketing & Truyền thông số
Am hiểu về nền tảng xã hội: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Reels, và xu hướng nội dung trên từng nền tảng.
nền tảng xã hội
Kỹ năng:
Sáng tạo nội dung đa dạng: Khả năng tạo ý tưởng và sản xuất các dạng nội dung khác nhau (video, bài đăng).
Sáng tạo nội dung đa dạng
Viết lách hấp dẫn: Ngôn ngữ trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với Gen Z.
Viết lách hấp dẫn
Quay và dựng video cơ bản: Sử dụng điện thoại hoặc máy quay, phần mềm chỉnh sửa video (CapCut, InShot).
Quay và dựng video cơ bản
Thiết kế hình ảnh cơ bản: Sử dụng công cụ thiết kế trực tuyến (Canva) để tạo ảnh/hình thu nhỏ.
Thiết kế hình ảnh cơ bản
Làm việc độc lập: Tự chủ, quản lý thời gian hiệu quả, hoàn thành công việc đúng hạn.
Làm việc độc lập
Học hỏi nhanh: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về tiếp thị, công nghệ và xu hướng mạng xã hội.
Học hỏi nhanh
Văn hóa phù hợp:
Tinh thần Gen Z: Năng động, sáng tạo, thích thử thách, hòa đồng, đam mê công nghệ.
Tinh thần Gen Z
Chủ động và trách nhiệm: Tự giác, chịu trách nhiệm với công việc.
Chủ động và trách nhiệm
Thích nghi nhanh: Linh hoạt trong môi trường làm việc thay đổi nhanh.
Thích nghi nhanh
Tinh thần "Gia đình": Hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.
Tinh thần "Gia đình"

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 - 10 triệu/tháng (Lương cơ bản + Thưởng hiệu quả công việc + Phụ cấp).
Thu nhập
Cơ hội phát triển bản thân, được đề xuất và thực thi các ý tưởng sáng tạo.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thoải mái.
chuyên nghiệp, năng động
Đầy đủ chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, thưởng lễ Tết theo quy định của pháp luật.
BHXH, BHTN, BHYT
Du lịch hàng năm, team building và các chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, lễ 30/4 - 1/5,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4-BT3 Phố Cao Xuân Huy , Khu ĐTM Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

