Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,300 USD

- Phụ trách xây dựng kế hoạch sản xuất nội dung video theo mục tiêu phát triển thương hiệu và các chiến dịch hỗ trợ bán hàng.

- Lên ý tưởng và kịch bản cho các video truyền thông. Phối hợp với quay phim và kỹ thuật dựng phim thực hiện từ khâu tiền kỳ tới hậu kỳ cho đến khi đưa ra sản phẩm video hoàn thiện.

- Quản trị các kênh phân phối thông tin/nền tảng truyền thông của công ty (website, fanpage, youtube, video, instagram,…)

+ Phân chia nội dung video sản xuất phù hợp cho từng kênh/nền tảng và theo quỹ thời gian nhất định

+ Phân chia tần suất đăng tải video trên các nền tảng, các kênh đăng tải theo kế hoạch phù hợp

+ Kiểm soát thông tin đăng tải theo kế hoạch và đo lường tương tác, hiệu quả nội dung video trên các nền tảng.Phân phối, đăng tải nội dung video lên các nền tảng website, mạng xã hội, các công cụ, phương tiện hỗ trợ truyền thông

- Quản lý kết quả công việc, đánh giá chất lượng nội dung sản phẩm video hoàn thiện

Viết bài PR liên quan đến nội dung video, post bài (video) trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp

- Hỗ trợ các hoạt động seeding, lan tỏa các nội dung truyền thông của doanh nghiệp

- Tham gia lên kế hoạch, xây dựng và đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch Markerting

- Xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan chính, các chuyên gia và các nhà tiếp thị.