Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SOCY MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SOCY MEDIA
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOCY MEDIA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng nội dung, viết và biên tập kịch bản cho nền tảng Youtube theo chủ đề có sẵn.
Tiếp nhận chủ đề từ Research Ideas và chuyển thể ý tưởng thành kịch bản cắt dựng chi tiết cho các tuyến nội dung trên Youtube.
Phối hợp với Research Ideas lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý phát triển kênh Youtube.
Nghiên cứu xu hướng của thị trường US.
Thành thạo khả năng lên Outline cho bài viết, phân chia nhóm từ khóa theo chủ đề.
Phối với với Video Editor để hoàn thiện thành phẩm (Video).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông báo chí, ... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Creator, biên tập viên hoặc các công việc liên quan khác.
Tiếng Anh cơ bản.
Biết chỉnh sửa cắt ghép video là 1 lợi thế.
Thành thạo khả năng lên Outline cho bài viết, phân chia nhóm từ khóa theo chủ đề.
Biết các công cụ nghiên cứu phân tích từ khóa như Semrush, Ahrefs, Google search console...là một lợi thế lớn
Có sự chủ động cập nhật và áp dụng kiến thức, xu hướng mới về content nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Nam, Nữ từ 21 – 30 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOCY MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương: 8.000.000đ – 12.000.000đ + Thưởng vượt KPI
8.000.000đ – 12.000.000đ
Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Lương T13, thưởng lễ Tết, thưởng Quý/ năm; thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc theo doanh thu và theo mức độ đóng góp vào dự án;
LINH HOẠT & HẤP DẪN
Được đào tạo và tham gia các chiến dịch hoạt động của Công ty; Cơ hội phát triển và thăng tiến mở rộng;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cây xanh và có quầy pantry phục vụ café – trà chiều.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOCY MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N01B Golden Land, Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

