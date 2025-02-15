Tuyển Customer Success ADP Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Các Dự án văn phòng sau khi bàn giao sẽ chuyển qua cho Bộ Phận Hậu Mãi thực hiện nghĩa vụ bảo hành 12 hoặc 24 tháng tùy vào hợp đồng của team dự án và khách, sau thời hạn bảo hành vẫn giữ kết nối với khách hàng để thực hiện hỗ trợ đánh giá các lỗi trong vận hành cho đến khi khách không còn làm việc với ADP nữa.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý và vận hành Bộ phận:

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành trực tiếp các nhóm: Chăm sóc khách hàng, Kỹ thuật, Bảo trì, Thiết kế, ... của phòng Hậu Mãi. Phân bổ công việc một cách hợp lý, đảm bảo nhân sự thực hiện công việc được giao, phù hợp với kỹ năng và năng lực của họ.

- Tư vấn và định hướng giải quyết các vấn đề và tình huống khó trong Dự án. Đảm bảo nhân viên hiểu rõ định hướng và cách giải quyết vấn đề, từ đó họ có thể tự rút ra bài học và áp dụng vào tình huống tương lai.

- Định hướng, xây dựng kế hoạch và kiểm soát hoạt động các nguồn lực và chi phí của bộ phận để đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm quản lý, tuyển dụng đào tạo, tạo động lực và phát triển nhân viên. Đảm bảo chất lượng và số lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu dự án cũng như có đủ kỹ năng cần thiết để đảm nhận nhiệm vụ