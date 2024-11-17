Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa nhà CMC, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phân tích & báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh (Kết quả kinh doanh, Phân khúc khách hàng, Hành vi khách hàng, Tình hình thị trường, ...) cho Ban điều hành.

Thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (hệ thống nội bộ, datawarehouse,...) để đánh giá hiệu quả kinh doanh, phân tích xu hướng và dự báo nhu cầu tương lai.

Trực tiếp trao đổi và phối hợp với quản lý/ nhân sự của các phòng ban khác để hiểu sâu về đặc điểm hoạt động và quy trình kinh doanh nhằm đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên kết quả phân tích.

Xây dựng và phát triển các Dashboard và báo cáo tự động nhằm hỗ trợ Ban điều hành và các phòng ban khác. Cung cấp các thông tin giá trị nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và hỗ trợ đưa ra quyết định.

Phối hợp làm việc cùng Chuyển đổi số (IT, DE,...) trong việc thực hiện các sáng kiến của phòng và trung tâm để hỗ trợ hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý khách hàng.

Thực hiện các báo cáo adhoc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Phân tích đầu tư, Công nghệ thông tin, hoặc Hệ thống thông tin quản lý.

Kinh nghiệm >= 2 năm trong các vị trí Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính/ đầu tư hoặc các vị trí liên quan (Ưu tiên các lĩnh vực: Công nghệ, Viễn thông, Tài chính).

Khả năng diễn giải dữ liệu, đưa ra quyết định và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu kinh doanh.

Thành thạo sử dụng các công cụ như Power BI, Excel và PowerPoint.

Ưu tiên có kinh nghiệm về Python và SQL.

Có kiến thức về thống kê và học máy là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Mức thu nhập hấp dẫn + KPI + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PJICO (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

– Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

– Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

