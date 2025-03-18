Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 38 Nguyễn Văn Kỉnh, Thạnh Mỹ Lợi q2

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tương tác cùng user
- Thể hiện tài năng
- Pk cùng những nhà phát sóng trực tiếp khác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có năng khiếu về âm nhạc, nói chuyện, ngoại hình sáng, chăm chỉ
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo năng khiếu (vũ đạo, hát, kể chuyện,...) bởi biên đạo giỏi, thầy dạy chính quy
Được đào tạo, định hướng, xây dựng hình ảnh/thương hiệu cá nhân;
Sử dụng miễn phí hơn 30 studio xinh xắn với nhiều concept khác nhau, được trang bị thiết bị livestream chuyên nghiệp, độc quyền đến từ đội ngũ chuyên gia nước ngoài;
Đội ngũ quản lý thân thiện, nhiệt tình, hỗ trợ hết mình;
Lương cứng khi thử việc dao động trong khoảng từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ (Deal lương theo năng lực, ngoại hình và năng khiếu);
Lương cứng khi trở thành nhân viên chính thức dao động trong khoảng 15.000.000đ đến 65.000.000đ (Deal theo năng lực, ngoại hình và năng khiếu sau khi kết thúc thời gian thử việc);
Vượt KPIs sẽ được cộng thêm hoa hồng (trao đổi khi phỏng vấn)
Thử việc 1 - 2 tháng, tuỳ theo hiệu quả làm việc;
Được đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định;
Bao ăn ngày 4 lần, có đầu bếp riêng tại công ty;
Có phòng trang điểm riêng, được tư vấn và make up miễn phí cho từng concept livestream;
Thoải mái sử dụng trang phục do công ty chuẩn bị nếu chưa có trang phục phù hợp
Ở ký túc xá sang xịn (phòng 4 người, phòng 2 người và phòng 1 người) miễn phí, được chia phòng theo cấp bậc;
Tổ hợp giải trí (Gym, coffee, bida) trên sân thượng siêu thoáng.
Địa chỉ làm việc: 38 Nguyễn Văn Kỉnh,Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star

Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 38 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

