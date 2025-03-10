Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Thực hiện quay phim, chụp hình theo yêu cầu

Phối hợp với bên yêu cầu tiến hành quay phim theo nội dung kịch bản có sẵn phục vụ cho hoạt động truyền thông trên các kênh: Facebook, Tiktok, kênh nội bộ,... về các sự kiện, chương trình và hoạt động của công ty và khách hàng.

Phụ trách chụp hình trong các sự kiện, hoạt động trong và ngoài của công ty. Cũng như chụp hình theo yêu cầu: chụp ảnh profile, chụp ảnh theo concept hàng tháng,...

Thực hiện decor và setup bối cảnh quay chụp theo nội dung kịch bản;

Chủ động tìm hiểu thêm về xu thế, đóng góp ý tưởng về nội dung, các ý tưởng sáng tạo về kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả của video, hình ảnh;

Xây dựng timeline sản xuất nội dung bao gồm: kế hoạch quay; thời gian quay và dựng,...

Tiến hành chỉnh sửa hình ảnh, dựng video

Xử lý hậu kỳ video đã quay: âm thanh, hiệu ứng, chất lượng,... phù hợp với yêu cầu sản xuất và ý tưởng kịch bản trước đó để tăng lượt thu hút và tương tác;

Tiến hành chỉnh sửa hình ảnh và dựng video theo kịch bản, kế hoạch truyền thông;

Phối hợp rà soát chất lượng hình thức và nội dung của sản phẩm kiểm thử trước khi chuyển tiếp cho các bộ phận liên quan.

Tiến hành đề xuất, bảo quản trang thiết bị và tài liệu liên quan đến công việc

Quản lý, sắp xếp kho Video và hình ảnh logic thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu;

Quản lý và bảo quản trang thiết bị như: máy ảnh, máy quay, đèn,...

Đề xuất mua sắm các thiết bị hoặc công cụ dụng cụ để hỗ trợ cho công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan đến marketing, truyền thông, media, biên tập phim

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm việc trong các ngành về du lịch, sự kiện.

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Premiere, Edius, Edobe After Affect, Adobe Photoshop

Có khả năng chụp ảnh, quay phim (công ty có đầy đủ cơ sở vật chất)

Có khả năng lên ý tưởng, sáng tạo là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và tìm tòi phát triển

Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng công cụ AI

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập:

Lương cứng : 7.000.000 - 9.000.000 ( theo năng lực ) & bonus chương trình tham gia

2. Phúc lợi (khi trở thành nhân viên chính thức):

Ngoài các quyền lợi cơ bản, ở Vietpower có:

- Môi trường thỏa sức sáng tạo.

- Các khóa đào tạo nâng cao theo năng lực nhân sự.

- Có cơ hội được tham gia các sự kiện lớn mà Công ty tổ chức.

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe cho nhân viên.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ: máy tính, điện thoại để bàn, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí...

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

3.Văn hóa VIETPOWER

- Môi trường làm việc kỷ luật, genZ trẻ trung, năng động.

- Văn hóa Công ty: “Đồng hành”

- Văn hóa làm việc: đóng việc trong ngày, làm việc theo quy trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER

