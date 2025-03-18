Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 163 – 165 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý Dịch vụ & Khách hàng:
_ Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mảng dịch vụ Social Commerce, bao gồm xây dựng chiến lược, triển khai và tối ưu hóa dịch vụ.
_ Quản lý danh mục khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
_ Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả.
_ Theo dõi, đánh giá hiệu quả dịch vụ và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
_ Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ và khách hàng.
Phát triển Sản phẩm & Dịch vụ:
_ Nghiên cứu thị trường và xu hướng Social Commerce để phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
_ Cập nhật và cải tiến các sản phẩm/dịch vụ hiện có để nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh.
_ Phối hợp với các bộ phận liên quan (kỹ thuật, marketing,...) để triển khai các sản phẩm/dịch vụ mới.
Đào tạo & Hỗ trợ:
_ Đào tạo đội ngũ nhân viên về kiến thức và kỹ năng Social Commerce.
_ Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các công cụ và dịch vụ của công ty.
_ Xây dựng tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng.
Marketing & Kinh doanh:
_ Xây dựng và triển khai chiến lược marketing để quảng bá dịch vụ Social Commerce của công ty.
_ Tham gia các sự kiện và hội thảo liên quan đến Social Commerce.
_ Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.
Báo cáo & Phân tích:
_ Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất của mảng dịch vụ Social Commerce.
_ Báo cáo kết quả hoạt động cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & Trình độ:
_ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Commerce, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý.
_ Am hiểu sâu sắc về các nền tảng Social Commerce (TikTok Shop, Facebook, Instagram Shopping,...).
_ Có kiến thức về marketing, bán hàng và quản lý dự án.
Kỹ năng:
_ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
_ Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm hiệu quả.
_ Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Khác:
_ Nhiệt huyết, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.
_ Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT Thì Được Hưởng Những Gì

_ Lương: 15 triệu – 20 triệu
_ Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, …theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.
_ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
_ Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.
_ Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 – 12h00; Chiều từ 13h00– 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần
_ Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 165 Đường số 8, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

