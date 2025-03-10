Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Công nghệ Văn hóa Truyền thông Sao Mộng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 đường số 5, Khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Live bán mỹ phẩm, sản phẩm hottrend hoặc các sản phẩm khác theo phân công.

- Quay video giới thiệu, quảng bá sản phẩm live (nếu có).

- Live chủ yếu trên nền tảng TikTok.

- Các công việc khác về livestream bán hàng theo hướng dẫn.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo livestream bán hàng.

- Có khả năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tốt.

- Giọng nói to, rõ ràng, không bị ngọng, đớt.

- Hoạt bát, năng lượng tốt, truyền cảm hứng tốt cho phiên live.

- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.

- Đúng giờ, có ý thức dọn dẹp ngăn nắp sau khi live.

- Có thể nhận live full time.

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

- Lương + thưởng + hoa hồng rõ ràng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Thu nhập: 8M trở lên, live tốt có thể up to 15 - 20M hoặc thậm chí hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển

