Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 49, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, từ thị trường nhằm phân tích, báo cáo về biến động số lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, động thái Trade marketing của đối thủ.

Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo,...

Giám sát, đánh giá hoạt động trưng bày POSM, quảng cáo triển khai đủ và đúng tiến độ đề ra.

Tương tác với các Đơn vị Kinh doanh và các Đơn vị nội bộ trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến Trade Marketing.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan.

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm chuyên viên Trade Marketing hoặc các vị trí tương đương.

Khả năng phân tích số liệu của công ty và cả đối thủ

Khả năng đàm phán

Khả năng nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường. Dễ dàng hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp

Có thể lực tốt, vì làm trade marketing cần di chuyển nhiều

Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Phép năm: 12 ngày/ năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thu nhập từ 10.000.000 - 13.000.000 vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

