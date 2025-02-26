Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Hàng Khoai, Hàng Mã,Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý và xây dựng hình ảnh thương hiệu, câu chuyện thương hiệu, doanh nghiệp trên nền tảng TikTok và các nền tảng MXH khác;

Tìm hiểu, khảo sát, phân tích các chỉ số đo lường hiệu quả content trên nền tảng TikTok để nắm bắt được insight khách hàng mục tiêu và phương hướng triển khai;

Sáng tạo, biên tập nội dung, lên kịch bản video, clips trên TikTok, đề xuất xây dựng định hướng chiến lược cho các chiến dịch định vị thương hiệu trên TikTok;

Nghiên cứu trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok/Reels để tối ưu hiệu quả hoạt động của kênh

Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và các chiến dịch Marketing;

Báo cáo công việc theo tuần/tháng tới Trưởng bộ phận và thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing… hoặc ngành khác có liên quan.

Kỹ năng:

Tư duy ngôn ngữ, khả năng viết tốt;

Kỹ năng biên tập nội dung cơ bản (Canva, Capcut,...);

Thành thạo tin học VP (words, excel, powerpoint);

Có khả năng sáng tạo, có tư duy hình ảnh tốt;

Kinh nghiệm:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ (Có thể hơn, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ

Thưởng chuyên cần: 200.000 VNĐ

Thưởng hiệu quả công việc

Chế độ phúc lợi:

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;

Thưởng tháng lương 13, Đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,...;

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước;

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty (Ma chay, hiếu, hỉ, thâm niên,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

