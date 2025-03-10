Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách chính: Phát triển và quản lý nội dung kênh Tiktok, Yotube, FB, Instagram
Tham gia xây dựng big idea, key visual, tagline...định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing - truyền thông.
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung và xây dựng kịch bản phù hợp cho video trên Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram
Góp mặt/ lên hình trên các nền tảng video, hình ảnh công ty
Phối hợp cùng team Media tham gia vào quá trình tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất các video/hình ảnh.
Nghiên cứu insight khách hàng, xu hướng nội dung thịnh hành trên các kênh social.
Tìm kiếm phân tích các KOLs/KOC...phù hợp với thương hiệu.
Follow trend, edit trend
Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ. Tuổi từ 23 tuổi trở lên
Có laptop cá nhân.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí ứng tuyển.
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý kênh Tiktok, Youtube, Facebook, Instagram,...
Có khả năng sáng tạo, có thẩm mỹ và tư duy nghệ thuật tốt, nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng – Đặc biệt là xu hướng giới trẻ
Biết cách xây dựng kịch bản và sản xuất video
Có kiến thức về marketing căn bản và kiến thức xã hội tốt.
Kỹ năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video trên tối thiểu 2 phần mềm sau trở lên: PTS, Canva, Figma, Capcut, Premier, illustrator... ở mức cơ bản trở lên.
Học hỏi nhanh. Biết sử dụng máy ảnh để quay dựng video và các công cụ phụ trợ ở mức cơ bản trở lên.
Khả năng bắt trend, edit trend, uptrend tốt
Năng động, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức nội dung mới.
Sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Công ty.
Phẩm chất: Sáng tạo, trung thực, nhiệt huyết & hoà đồng với tập thể.
Rất happy với các bạn có đam mê sáng tạo nội dung

Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 15 triệu/ tháng + Phụ Cấp
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; PC ăn trưa, du lịch, nghỉ mát, teambuilding
Được cử đi học các lớp chuyên sâu, nâng cao chuyên môn và năng lực quản lý.
Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước.
Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lực theo khả năng từng cá nhân.
Review đánh giá tăng lương 02 lần hàng năm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – hết sáng thứ 7 (08h00 -17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 94 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

