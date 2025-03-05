Tuyển Digital Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Có khả năng lên các ý tưởng, triển khai nội dung quảng cáo sản phẩm.

Làm việc với bộ phận Digital Marketing để nghiên cứu đối thủ, tìm kiếm insight khách hàng và trực tiếp sản xuất các bài viết chạy quảng cáo Facebook chuyển đổi thành doanh thu/data.

Thiết kế và phối hợp với bộ phận thiết kế hình ảnh, sản xuất video để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng ảnh/video phù hợp với yêu cầu quảng cáo trên các kênh mạng xã hội: Facebook, Tiktok,...

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có 6 tháng kinh nghiệm sản xuất content chạy quảng cáo Facebook (Facebook Ads).

Có khả năng chỉnh sửa video và edit ảnh cơ bản. Ưu tiên ứng viên có khả năng lên các ý tưởng làm video, có kinh nghiệm edit video.

Có tư duy Marketing và khả năng viết tốt, sáng tạo và nhanh nhẹn với các thông tin và xu hướng thị trường.

Có khả năng làm việc cá nhân và theo đội nhóm.

Ứng viên sinh năm từ 1993 - 2002.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: tổng thu nhập từ 10,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cứng + lương com)

Thử việc nhận 100% lương cứng

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, tính giáo dục cao.

Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

Lương thưởng thứ 13

Tham gia các chương trình team building, giao lưu văn nghệ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin