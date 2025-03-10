Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lĩnh vực: Trang sức

Quản lý và phát triển các kênh social, website

Tạo các bài viết, hình ảnh, video hấp dẫn về trang sức để thu hút, tiếp cận đến các tệp khách hàng tiềm năng

Nghiên cứu trends, đề xuất ý tưởng mới mẻ, độc đáo để sáng tạo nội dung thu hút, tăng độ nhận diện thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu và sản phẩm

Phân tích hiệu quả nội dung đăng tải và điều chỉnh chiến lược nội dung khi cần

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, ưu tiên trong lĩnh vực trang sức, thời trang, hoặc lĩnh vực liên quan

Thành thạo các nền tảng mxh phổ biến (Facebook, Instagram, Tiktok), hiểu rõ cách thức hoạt động của từng nền tảng social media đối với các mục tiêu Marketing

Có tư duy sáng tạo và kỹ năng viết nội dung thu hút, đúng insight khách hàng

Thành thạo phần mềm thiết kế đồ hoạ (eg: Canva, Adobe Creative Suite, Illustrator,…)

Nhanh nhẹn, sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng và thị hiếu khách hàng

Biết dựng clip cơ bản

Hiểu biết cơ bản về Digital Marketing, SEO hoặc quảng cáo trên Social Media là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12-16 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc

Thưởng Lễ, Tết …

Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thời trang - trang sức cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin