Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Lĩnh vực: Trang sức
Quản lý và phát triển các kênh social, website
Tạo các bài viết, hình ảnh, video hấp dẫn về trang sức để thu hút, tiếp cận đến các tệp khách hàng tiềm năng
Nghiên cứu trends, đề xuất ý tưởng mới mẻ, độc đáo để sáng tạo nội dung thu hút, tăng độ nhận diện thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu và sản phẩm
Phân tích hiệu quả nội dung đăng tải và điều chỉnh chiến lược nội dung khi cần
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, ưu tiên trong lĩnh vực trang sức, thời trang, hoặc lĩnh vực liên quan
Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12-16 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thời trang - trang sức cao cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
