Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lĩnh vực: Trang sức
Quản lý và phát triển các kênh social, website
Tạo các bài viết, hình ảnh, video hấp dẫn về trang sức để thu hút, tiếp cận đến các tệp khách hàng tiềm năng
Nghiên cứu trends, đề xuất ý tưởng mới mẻ, độc đáo để sáng tạo nội dung thu hút, tăng độ nhận diện thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu và sản phẩm
Phân tích hiệu quả nội dung đăng tải và điều chỉnh chiến lược nội dung khi cần

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, ưu tiên trong lĩnh vực trang sức, thời trang, hoặc lĩnh vực liên quan
Thành thạo các nền tảng mxh phổ biến (Facebook, Instagram, Tiktok), hiểu rõ cách thức hoạt động của từng nền tảng social media đối với các mục tiêu Marketing
Có tư duy sáng tạo và kỹ năng viết nội dung thu hút, đúng insight khách hàng
Thành thạo phần mềm thiết kế đồ hoạ (eg: Canva, Adobe Creative Suite, Illustrator,…)
Nhanh nhẹn, sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng và thị hiếu khách hàng
Biết dựng clip cơ bản
Hiểu biết cơ bản về Digital Marketing, SEO hoặc quảng cáo trên Social Media là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12-16 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc
Thưởng Lễ, Tết …
Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thời trang - trang sức cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIKA DIAMOND JEWELRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 560 Nguyễn Đình Chiểu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

