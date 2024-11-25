Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 33 Lô TT03, Ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Chạy quảng cáo cho nhóm ngành hàng dược mỹ phẩm của công ty (Menitems, Api,...)
Lên ý tưởng, thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm trên nền tảng TikTok (Tiktok shop) .
Sử dụng tài khoản và tài nguyên video có sẵn, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Content
Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo hàng ngày
Giám sát chặt chẽ các hình thức quảng cáo, đảm bảo đạt hiệu suất tối ưu
Thống kê, lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân, ưu tiên có thể đi làm ngay
Nếu có kinh nghiệm chạy Fb (ngành hàng phù hợp), còn kinh nghiệm chạy Tiktok (không yêu cầu ngành hàng)
Có kiến thức và kỹ năng cơ bản, tư duy về đo lường chỉ số và tối ưu.
Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn = Lương cứng (Deal theo năng lực) 9 triệu - 11 Triệu + thưởng KPI + Phụ cấp => 14 - 20 triệu /tháng
Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

