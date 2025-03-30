Tuyển Digital Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch Google Ads để tạo Lead và Remarketing.
Quản lý và theo dõi ngân sách quảng cáo, tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
Phối hợp với SEO Content Creator để tối ưu nội dung quảng cáo và Landing Page.
Theo dõi & tối ưu CTR Google Paid Search và Google Cross-network.
Tăng tỷ lệ chuyển đổi Paid Search & Cross-network.
A/B Testing nội dung quảng cáo, từ khóa & tệp khách hàng để nâng cao hiệu suất.
Báo cáo hiệu quả quảng cáo hàng tuần, đề xuất cải tiến chiến lược.
Tối ưu chuyển đổi từ Google Ads sang các Inquiry
Phối hợp với SEO Team để cải thiện hiệu suất.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm chạy Google Ads, đặc biệt là Google Paid Search & Display.
Có kinh nghiệm tối ưu chiến dịch quảng cáo để giảm CPL & tăng Conversion Rate.
Thành thạo Google Ads Manager, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường & tối ưu hiệu suất chiến dịch.
Có khả năng viết nội dung quảng cáo hấp dẫn & tối ưu từ khóa.
Ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành Dịch vụ Y tế, Bệnh viện, Dược phẩm

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng tháng lương 13
Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job342376
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Tuyển Video Editor Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Winter Wolf - IEC Games làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Winter Wolf - IEC Games
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÚC GIANG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS
9 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Kuwait Vietnam Petrochemicals Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Kuwait Vietnam Petrochemicals Company Limited
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 760 USD SAPP Academy
650 - 760 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cargo - Partner Logistics Viet Nam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Doppelherz làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Doppelherz
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 115 USD Language Link Vietnam
1 - 115 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận WAYFU STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Thygesen Textile Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH VIETGOING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH VIETGOING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kinderworld International Group (Singapore International School)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Karofi Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần BUFF Fintech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần BUFF Fintech
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Future Media
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm