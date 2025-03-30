Tuyển Digital Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch Google Ads để tạo Lead và Remarketing.
Quản lý và theo dõi ngân sách quảng cáo, tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
Phối hợp với SEO Content Creator để tối ưu nội dung quảng cáo và Landing Page.
Theo dõi & tối ưu CTR Google Paid Search và Google Cross-network.
Tăng tỷ lệ chuyển đổi Paid Search & Cross-network.
A/B Testing nội dung quảng cáo, từ khóa & tệp khách hàng để nâng cao hiệu suất.
Báo cáo hiệu quả quảng cáo hàng tuần, đề xuất cải tiến chiến lược.
Tối ưu chuyển đổi từ Google Ads sang các Inquiry
Phối hợp với SEO Team để cải thiện hiệu suất.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối ưu chiến dịch quảng cáo để giảm CPL & tăng Conversion Rate.
Thành thạo Google Ads Manager, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường & tối ưu hiệu suất chiến dịch.
Có khả năng viết nội dung quảng cáo hấp dẫn & tối ưu từ khóa.
Ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành Dịch vụ Y tế, Bệnh viện, Dược phẩm
Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng tháng lương 13
Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
