Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 127 Lò Đúc, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch Digital MKT trên các nền tảng Google ads, Facebook ads, tiktok ads, zalo, Email marketing
Quản lý tối ưu quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu lượt tiếp cận, tương tác, chuyển đổi doanh số ;
Xây dựng nội dung số : Viết bài, phối hợp với các bộ phận thiết kế hình ảnh, video cho các kênh truyền thông.
SEO Website: Lên kế hoạch từ khóa, tối ưu hóa nội dung, xây dựng liên kết để tăng thứ hạng tìm kiếm.
Phân tích và báo cáo hiệu quả: Theo dõi, đo lường, phân tích các chỉ số của chiến dịch và đề xuất giải pháp tối ưu.
Chịu trách nhiệm lập dự toán và thanh quyết toán các hạng mục phục vụ cho Digital MKT
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các hoạt động Marketing đồng bộ và hiệu quả.;
Phối hợp với CBNV trong phòng trong công tác tổ chức các giải đấu golf

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Am hiểu về các công cụ quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, TikTok Ads…

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường
Phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty
Luyện tập Golf miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Lò Đúc, Hà Nội

