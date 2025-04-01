Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Emera làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Emera
- Hà Nội: 57 Vũ Phọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch Digital Marketing.
Tham gia phân tích, lên kế hoạch và trực tiếp triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Tiktok.
Tham gia Xây dựng và quản lý nội dung trên website, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.
Tham gia Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác
Theo dõi, đánh giá các chiến dịch về chi phí, tỷ lệ chuyển đổi để tối ưu và đảm bảo kết quả;
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Emera Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Emera
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
