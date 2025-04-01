Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Emera làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tham gia Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch Digital Marketing.

Tham gia phân tích, lên kế hoạch và trực tiếp triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Tiktok.

Tham gia Xây dựng và quản lý nội dung trên website, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.

Tham gia Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

Theo dõi, đánh giá các chiến dịch về chi phí, tỷ lệ chuyển đổi để tối ưu và đảm bảo kết quả;

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý