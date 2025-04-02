Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, thiết lập và phát triển các chiến dịch quảng cáo trên YouTube và TikTok nhằm mục đích quảng bá sản phẩm gối trị liệu của \"Dr Tận Tâm\".

Nghiên cứu và phân tích đối tượng mục tiêu để quảng cáo hiệu quả hóa tối ưu.

Sáng tạo nội dung quảng cáo (hình ảnh, video ngắn, kịch bản) phù hợp với từng nền tảng, tập trung vào lợi ích của gối trị liệu.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất chiến dịch quảng cáo (xem, tương tác, chuyển đổi).

Đề xuất các phương án cải tiến dựa trên chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu thực tế.

Kết hợp giữa đội ngũ nội dung và thiết kế để đảm bảo chất lượng quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook, Google Ads, TikTok Ads, Youtube là một lợi thế.

Biết phối hợp với Phòng MKT về nội dung sáng tạo, thu hút khách hàng.

Am hiểu về livestream, KOLs, influencer marketing là một điểm cộng.

Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy, có khả năng phân tích số liệu.

Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, spa, thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ; 10-15 triệu +Hoa hồng + thưởng.

Được đào tạo thêm về kỹ năng chạy quảng cáo và tiếp thị trực tuyến.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cơ sở thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

