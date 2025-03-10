Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 24 - 25 Liền kề 6B, Khu C17 Bộ Công An, Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lập Kế hoạch và thực chiến quảng cáo trên các nền tảng Digital lớn nhất hiện nay: Facebook, Google, Tiktok, Adnetwork... Với mức ngân sách quảng cáo lớn ngành nha khoa, thẩm mỹ, tiêu dùng tại các nước Đông Nam Á

- Theo dõi, đo lường và cung cấp các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh digital và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo.

- Lên các ý tưởng content, video, hình ảnh để quảng cáo.

- Quản lý tài nguyên: tài khoản quảng cáo, fanpage, BM.

- Cập nhật những xu hướng mới về digital marketing; áp dụng các kỹ thuật, công cụ digital mới giúp tối ưu hóa nội dung và hình ảnh dự án trong suốt chiến dịch.

- Đóng góp ý tưởng, lập kế hoạch để xây dựng và phát triển thương hiệu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên nam, dưới 27 tuổi

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, hoặc có kỹ năng xử lý ảnh và video cơ bản

- Có laptop cá nhân

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, được hỗ trợ đào tạo bài bản về Marketing

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chủ động, trách nhiệm và trung thực

- Có niềm đam mê với Digital Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PMG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng nhân viên chính thức 7tr + phụ cấp + % doanh thu

- Thu nhập bình quân 15 – 30.000.000đ/tháng (Không giới hạn nếu có năng lực)

- Lộ trình thăng tiếng rõ ràng, có cơ hội lên teamlead sau 3-6 tháng

- Du lịch nghỉ mát, teambuilding thường xuyên,..

- Môi trường trẻ, năng động, thoải mái luôn linh động cho từng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.