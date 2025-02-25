Tuyển Digital Marketing Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 658P

- R Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, phân tích, đánh giá chương trình khuyến mãi, trưng bày tại điểm bán kênh GT cho sản phẩm hiện hữu, sản phẩm mới của ngành hàng phụ trách và triển khai ngoài thị trường cho khối sales đảm bảo mục tiêu doanh số cho nhóm hàng phụ trách theo tháng/ quý/ năm.
Quản lý & giám sát hoạt động, định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, chi tiết tình hình triển khai chương trình Trade Marketing (khuyến mãi, trưng bày, tích lũy, các chương trình tung hàng sản phẩm mới) theo tuần, tháng, quý, năm và theo kế hoạch tung hàng sản phẩm mới.
Quản lý & giám sát toàn bộ chi phí chương trình trực thuộc kênh GT cho nhóm hàng phụ trách theo kế hoạch
Theo dõi và báo cáo định kỳ thông tin đối thủ cạnh tranh (sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, các hoạt động trade dịch vụ) từng miền GT cho nhóm hàng phụ trách.
Phối hợp BP. Trade MKT dịch vụ, phòng Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi người tiêu dùng trên kênh GT, các hoạt động hoạt náo, trang bị POP tại điểm bán theo nhãn hàng phụ trách

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
Trên 5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Trade Marketing, trong đó ít nhất 3 năm ở cùng vị trí trong công ty ngành hàng VPP/ FMCG
Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu bán hàng (Số liệu Xuất Nhập tồn, DMS, SAP)
Biết sử dụng công cụ Pivot Tablet trên Excel
Năng động, chững chạc, tự tin, trung thực

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 + Thưởng KPI cuối năm
Phụ cấp cơm trưa
Được hưởng chế độ BHXH, nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng Lễ 30/04, 02/09 và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn
Tham quan du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

