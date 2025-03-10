Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y PHÚC SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B42, TT19 Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai, báo cáo đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook.

Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu chi phí trên cơ hội bán hàng, chi phí trên đơn hàng.

Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh.

Lên kế hoạch triển khai đánh giá được tất cả các định dạng quảng cáo trên nền tảng Facebook.

Chủ động phát triển các nội dung phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo.

Tham gia xây dựng các chương trình marketing tổng thể và các chiến dịch hàng tháng của Công ty.

Thực hiện các công việc khác được ban lãnh đạo giao phó.

Nghiên cứu và đưa ra ý tưởng cho các chiến dịch Facebook Ads phù hợp với đối tượng khách hàng của công ty.

Lên kế hoạch chạy quảng cáo Marketing, phân tích, đánh giá số liệu Marketing, kỹ năng tối ưu hóa quảng cáo, định hướng công việc để triển khai

Sáng tạo lên ý tưởng content, hình ảnh trực tiếp triển khai kế hoạch chạy quảng cáo, ngân sách không giới hạn

Công ty sẽ hỗ trợ thẻ Visa, BM, Via trong quá trình làm việc. Mọi chi tiết sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm có khả năng chạy được ngân sách lớn

- Có khả năng sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc. Chịu được áp lực cao.

- Có Laptop cá nhân phục vụ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y PHÚC SINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương Cứng (7-9tr) + % Doanh Thu

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Lương tháng 13, thưởng theo chế độ của công ty

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm và ngày lễ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y PHÚC SINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin