Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - H01 - L09 An Phú Villa, Phường Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sáng tạo nội dung cho các video ngắn trên TikTok, Facebook, Reels

- Lên ý tưởng và triển khai các nội dung quảng bá dự án thiết kế/ thi công nội thất.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng quay và chỉnh sửa video.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến marketing.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 12 triệu ( Lương cứng + % doanh số )

- Làm việc trong môi trường trẻ năng động, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo, văn minh

- Tham gia các hoạt động của công ty: thể thao, văn hóa, văn nghệ, du lịch, liên hoan tháng.

- Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.

- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các quyền lợi chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM

