Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- H01
- L09 An Phú Villa, Phường Dương Nội,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Sáng tạo nội dung cho các video ngắn trên TikTok, Facebook, Reels
- Lên ý tưởng và triển khai các nội dung quảng bá dự án thiết kế/ thi công nội thất.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng quay và chỉnh sửa video.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến marketing.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8 - 12 triệu ( Lương cứng + % doanh số )
- Làm việc trong môi trường trẻ năng động, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo, văn minh
- Tham gia các hoạt động của công ty: thể thao, văn hóa, văn nghệ, du lịch, liên hoan tháng.
- Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.
- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các quyền lợi chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
