Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 65 Trần Quang Diệu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch marketing ngắn hạn theo tháng.

Chịu trách nhiệm giám sát hệ thống kênh marketing của thương hiệu: fanpage, zalo, email, instagram, CRM...

Giám sát timeline công việc đảm bảo Content và Media lên nội dung đúng hạn, đảm bảo sự phối hợp liên phòng ban.

Triển khai các hoạt động PR/event nếu có

Trả lời inbox/dm của khách hàng

Xử lý các task phát sinh

Theo dõi và báo cáo theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm dưới 1 năm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, dịch vụ ăn uống...

Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Khả năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và quản lý dự án

Hiểu biết và cập nhật về đa nền tảng (FB, IG, Website, Tiktok, Zalo....)

Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý

Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác

Thành thạo Powerpoint, Excel

Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 8,000,000VNĐ

Thưởng lễ tết, phụ cấp theo cơ chế của công ty

Thưởng hoàn thành công việc & KPI

Có cơ hội được đào tạo và phát triển lên vị trí Teamleader

Được tham gia các chương trình teamwork, party

Cơ hội tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ với các thương hiệu khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.