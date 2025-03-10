Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 65 Trần Quang Diệu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên ý tưởng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch marketing ngắn hạn theo tháng.
Chịu trách nhiệm giám sát hệ thống kênh marketing của thương hiệu: fanpage, zalo, email, instagram, CRM...
Giám sát timeline công việc đảm bảo Content và Media lên nội dung đúng hạn, đảm bảo sự phối hợp liên phòng ban.
Triển khai các hoạt động PR/event nếu có
Trả lời inbox/dm của khách hàng
Xử lý các task phát sinh
Theo dõi và báo cáo theo tuần, tháng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm dưới 1 năm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, dịch vụ ăn uống...
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Khả năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và quản lý dự án
Hiểu biết và cập nhật về đa nền tảng (FB, IG, Website, Tiktok, Zalo....)
Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý
Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác
Thành thạo Powerpoint, Excel
Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 8,000,000VNĐ
Thưởng lễ tết, phụ cấp theo cơ chế của công ty
Thưởng hoàn thành công việc & KPI
Có cơ hội được đào tạo và phát triển lên vị trí Teamleader
Được tham gia các chương trình teamwork, party
Cơ hội tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ với các thương hiệu khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI