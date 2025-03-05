Tuyển Digital Marketing LOCAL BRAND UPYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18/192 Đại Từ, Đại Kim,Hà Nội

- Lên kế hoạch Booking KOL, KOC, gồm Booking video và Booking livestream tiktok.

- Trực tiếp triển khai và quản lý booking: Tìm kiếm và lựa chọn KOL, KOC phù hợp, liên hệ mời hợp tác, đàm phán giá, theo dõi quá trình triển khai, giám sát timeline đăng tải và duy trì mối quan hệ với KOL, KOC.

- Hỗ trợ và quản lý việc sản xuất nội dung của KOL, KOC: Cung cấp thông tin/hình ảnh, theo dõi quá trình quay video/chụp ảnh, phản hồi và xét duyệt nội dung.

- Quản lý và phân bổ ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch được giao.

- Đánh giá và report hiệu quả Booking định kỳ.

- Chủ động nghiên cứu thị trường để cập nhật xu hướng tiếp thị liên kết.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản l

- Ưu tiên: có kinh nghiệm booking KOC/KOL từ 06 tháng trở lên

- Có kinh nghiệm về truyền thông, triển khai chiến dịch marketing, ưu tiên người từng làm trong lĩnh vực thời trang/ booking các nền tảng đặc biệt Tiktok

- Hiểu rõ về môi trường TikTok, có khả năng nhận định và đánh giá các nội dung hot, xu hướng mới để áp dụng cho sản phẩm

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán duy trì mối quan hệ tốt với KOC, KOL

- Tích cực, chủ động, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu.

- Biết sử dụng các công cụ báo cáo số liệu của nền tảng

Tại LOCAL BRAND UPYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 (Lương cố định + (Phụ cấp ăn trưa + KPI) - hưởng từ sau thử việc)

- Các phúc lợi như: khám sức khỏe 01 lần/năm; teambiulding, tổng kết cuối năm, sinh nhật tháng

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, được đào tạo bởi leader nhiều năm kinh nghiệm

- Được đề xuất và cấp budget thử nghiệm chạy KOLs trên các nền tảng mới: Tiktok, Facebook,...

- Được tạo mọi điều kiện để học tập, rèn luyện ra tăng kỹ năng & thu nhập.

- Brand là nhà bán Mall, sản phẩm win trên sàn TMĐT nên tiếp cận tệp KOC/KOL dễ dàng hơn

