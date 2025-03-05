Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 30
- 32 Tân Xuân, Xuân Đỉnh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung bán hàng thuộc nền tảng Tiktok, Shopee
Lên kế hoạch, thực hiện các đầu mục quảng cáo trên tiktok, shopee, booking bán hàng trên nền tảng TikTok, Shopee
Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng cáo
Thống kê, phân tích, đo lường hiệu quả của các chiến dịch
Hoàn thành mục tiêu của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong cùng ngành, hoặc cùng công việc về chạy quảng cáo Shopee, Tiktok
Hiểu biết và nắm rõ chính sách, quy tắc vận hành TikTok, Shopee
Nghiên cứu xu hướng tiktok, nắm rõ quy tắc vận hành các công cụ của Quảng cáo Shopee, Shopee Affiliate, Tiktok Ads, Tiktok Live, TiktokShop.
Theo dõi, đánh giá, tối ưu thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo trên Tiktok, Shopee
Tập trung và quyết liệt đối với mục tiêu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.5-12tr ( lương cứng min 8tr – offer theo năng lực kinh nghiệm)
Thưởng KPI: Theo tỷ lệ % đạt KPI và doanh thu, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến cao
Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định; Quà Lễ, Tết theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM
