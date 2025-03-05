Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 30 - 32 Tân Xuân, Xuân Đỉnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung bán hàng thuộc nền tảng Tiktok, Shopee

Lên kế hoạch, thực hiện các đầu mục quảng cáo trên tiktok, shopee, booking bán hàng trên nền tảng TikTok, Shopee

Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả quảng cáo

Thống kê, phân tích, đo lường hiệu quả của các chiến dịch

Hoàn thành mục tiêu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong cùng ngành, hoặc cùng công việc về chạy quảng cáo Shopee, Tiktok

Hiểu biết và nắm rõ chính sách, quy tắc vận hành TikTok, Shopee

Nghiên cứu xu hướng tiktok, nắm rõ quy tắc vận hành các công cụ của Quảng cáo Shopee, Shopee Affiliate, Tiktok Ads, Tiktok Live, TiktokShop.

Theo dõi, đánh giá, tối ưu thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo trên Tiktok, Shopee

Tập trung và quyết liệt đối với mục tiêu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.5-12tr ( lương cứng min 8tr – offer theo năng lực kinh nghiệm)

Thưởng KPI: Theo tỷ lệ % đạt KPI và doanh thu, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến cao

Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định; Quà Lễ, Tết theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SMARTCOM

