Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, phân tích báo cáo, đề xuất chiến lược triển khai nhằm tạo kết quả thống nhất cho hoạt động Digital Marketing.

Làm việc phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dưng kế hoạch Marketing, chương trình bán hàng.

Hỗ trợ Sale và điều phối triển khai các hoạt động Marketing.

Trực tiếp lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Meta Ads, Google Ads, Facebook…

Hoàn thiện website, xây dựng nội dung SEO, xây dưng liên kết bền vững.

Đo lường, theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Marketing để tối ưu hóa chiến lược và ngân sách.

Thiết kế, xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung thống nhất concept ( hình ảnh, bài viết, video…) cho các kênh truyền thông Facebook,Tiktok, Website,…)

Chịu trách nhiệm về website, fanpage, phát triển và kiểm soát thông tin trên website của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: tuổi từ 21- 30

Cókinhnghiệmviết SEO, viết content social, khả năng nhận xét, chỉnh sửa nội dung tốt, có thể sáng tạo được nhiều loại nội dung khác nhau.

Có kỹ năng về quay, dựng video sản phẩm, có kỹ năng quản trị và vận hành website.

Có khả năng thiết kế, làm hình ảnh, video cơ bản về sản phẩm.

Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, tìm tòi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Am hiểu về Marketing sản phẩm về XKLĐ hoặc Du học là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lươngcơ bản:8 – 12triệu

Đượclàmviệctrongcôngtyxuấtkhẩulaođộngchuyênnghiệp

ĐượcnghỉcácngàylễtheoquyđịnhcủaluậtLaođộng.

CócơhộithăngtiếnlêncácvịtríquảnlýcấpcaocủaCôngty.

Cócơhộithamdựnhữngkhóađàotạo,huấnluyệnnghiệpvụtrongvàngoàinước.

ĐượchưởngcácchếđộđạingộriêngtheoquyđịnhcủaCôngty.

Thamgiacáchoạtđộng,dulịchcủacôngty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM

